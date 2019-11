Antonella Menem: "A mi abuelo lo voy a terminar viendo al cementerio"

La nieta de Carlos Menem afirmó que hace 10 años que no ve a su abuelo. Además agregó que al hijo que el ex mandatario tiene con Bolocco, Máximo, no lo vieron nunca más después de la operación por el tumor en su cabeza.

Entrevistada por Ulises Jaitt en "El Show del Espectáculo" por AM 1300 La Salada, Antonella Menem rompió el silencio luego de denunciar en redes que su familia la tiene bloqueada.

“Con mi abuelo va a pasar lo mismo que con mi papa, la próxima vez que lo voy a ir a ver va a ser al cementerio”, definió.

Contó que fue hace 2 meses a la casa de Carlos Menem para intentar verlo pero no tuvo suerte. Afirmó, además, que hace 10 años que no ve a su abuelo y agregó que a Máximo Memen (hijo que el ex mandatario tuvo con Cecilia Bolocco) no lo vieron nunca más después de la operación en la cabeza.

“Cuando Zulemita sale a hablar y a decir que mi abuelo está con sus nietos me pone mal porque yo soy la primera nieta y no estoy al lado de él. Tiene tres bisnietos que no conoció. Me da bronca. Ellos nunca separaron el conflicto que tuvieron con mi mamá. Los comentarios de ella me molestan, por eso salto. Dice que no guarda rencor, que hay que saber perdonar y yo, si hice algo malo alguna vez, no me lo perdonaron”, afirmó en AM 1300.

Y agregó: "Yo no hice nada. Yo nací, me tuvieron que dar lo que era de mi papa por ley. Se perdieron todo el crecimiento del bebe y se están perdiendo el de mis hijos. Mi abuelo tiene tres bisnietos".

Por último habló de la posibilidad de reconciliarse con Carlitos Nair y Zulemita: "Con Nair sí, pero con Zulemita no. Yo los perdoné, pero después me dejan en los medios como que soy la problemática. Me encantaría sentarme con Zulema cara a cara. El día que lo haga se le va a mover el piso, pero no me va a dar la oportunidad".