Antonela Roccuzzo mostró cómo nadie los molesta en París

Antonela Roccuzzo le demostró al mundo a través de un video que colgó en su cuenta de Instagram que en París hacen una vida completamente normal.

La esposa de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, decidió compartir una situación cotidiana junto a sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro.

En el corto video se ven a sus tres hijos en una plaza pública en una calesita manual donde los tres niños se divierten mucho. Eso sí, los tres tienen el pantalón del PSG y uno de ellos la campera del club en el que Lionel Messi intenta consagrarse.

Piden la detención de un periodista por un tuit contra Antonela Roccuzzo

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, solicitó la captura e imputación de un periodista deportivo al que acusó de ejercer "violencia simbólica y promoción al odio" contra Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi.

Fernando Petrocelli, desde la red social Twitter, comentó una publicación del usuario @jaymoneyg_, quien instaba a “lanzarle cantos picantes” a Messi, en el partido que la Selección Argentina afrontará este jueves ante Venezuela, en Caracas, por las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

“Messi, Messi, Messi, está bien, eres un crack, pero la Antonela a todos nos los va a mamar”, era la letra de la canción que proponían en la red, como respuesta a una publicación del periodista en la que deseaba que el público de Venezuela aliente a su equipo y no a la Argentina, lo cual sería un "bochorno" y un "claro retroceso a la identidad" de su país.

Petrocelli, en consecuencia, aprobó la idea del usuario y sugirió: “Buen cántico. Anoten para el jueves. Cambiaría el final para los sensibles y pudiera ser ‘y con Antonella todos vamos a gozar’ jajaja”.

El mensaje, que ya no puede verse en la cuenta del periodista, fue reproducido por el fiscal Saab en esa misma red social, con el siguiente mensaje: “Designado fiscal 94 Nacional para solicitar orden de aprehensión e imputación al sujeto Fernando Petrocelli por los delitos de Violencia Simbólica y Promoción al Odio por discriminación de género: en contra de la ciudadana Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi”.

Tras la lluvia de críticas por el comentario ofensivo, el periodista de 37 años optó por disculparse tras la medida adoptada por el fiscal venezolano.

"Lamento profundamente que mi comentario de ayer haya ofendido a las damas, a las cuales siempre he respetado en todo momento. Ofrezco mis más sinceras disculpas. Mi referencia era a los cánticos de cancha que existen en Argentina. Me equivoqué. No era mi intención ofenderlas", expresó.