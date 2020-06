Enrique Sacco vuelve a la radio y trabajará con el hijo de Débora Pérez Volpin

En febrero, cuando se cumplieron dos años de la muerte de Débora Pérez Volpin, Enrique "Quique" Sacco compartió en las redes sociales un video con imágenes de la conductora, acompañado de un emotivo texto.

"Dos años sin Débora. Aún hoy resulta increíble. Sabemos lo que sucedió aquel 6 de febrero de 2018", comienza la carta del periodista deportivo.

"El juicio oral y la posterior condena a uno de los médicos responsables nos permite transitar con mayor calma y confianza el camino hacia la verdad y la justicia plena. Estamos cada vez más cerca de lograrlo. Y es por eso que reclamamos la revisión de la absolución del otro médico involucrado, también responsable. Asimismo, seguimos buscando que todos aquellos que encubrieron la muerte de Débora y mintieron ante la justicia reciban la sanción que la ley establece", señala.

LEER MÁS El lugar de Europa que eligieron María Eugenia Vidal y Quique Sacco para recibir el 2020

"Débora es irreemplazable, está y estará siempre en mí. Me ha dejado el legado de su amor eterno, el de Agustín y Luna; por siempre mis hijos del corazón. Y el de toda su familia, que también es la mía. Estoy seguro de que ella es la luz que me ilumina y que se expande para marcar mi camino. Siento, a su vez, que hizo posible esta nueva etapa en mi vida", comentó haciendo alusión a su reciente noviazgo con la ex gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

Ahora, Sacco volverá a trabajar y será en radio junto al hijo de Débora. Según informó "La opinión Austral", este lunes, desde las 18, regresará a la conducción en Radio del Plata. Entre los columnistas, estará Agustín Funes, uno de los hijos de Pérez Volpin, con un espacio personal.

El periodista nacido en Bolívar, le reveló que le interesó la propuesta de Santa María en coincidencia con el relanzamiento de la radio. “Enseguida nos pusimos de acuerdo. El programa se llamará De lado a lado. Le puse ese nombre en homenaje a la canción Ebony and Ivory, que grabaron en 1980 Paul McCartney y Stevie Wonder, que trata sobre las teclas blancas y negras del piano, se necesitan ambas, de lado a lado. Y es lo que debemos lograr como argentinos, estar juntos.”

El programa se llamará “De lado a lado” en homenaje a la canción “Ebony and Ivory”, que grabaron en 1980 Paul McCartney Stevie Wonder, que trata sobre las teclas blancas y negras del piano.

LEER MÁS María Eugenia Vidal y Quique Sacco dieron su primera nota juntos: "Nos conocimos en el peor momento"