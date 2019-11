Anna Chiara del Boca llevará a la Justicia a su padre por abuso sexual: "Es una persona muy siniestra"

Anna Chiara del Boca acusó públicamente a su padre, Ricardo Biasotti, por abuso sexual agravado. La joven, fruto de la relación del empresario con Andrea del Boca, aseguró que lo denunciará judicialmente.

“Mi padre es una persona muy siniestra, capaz él buscaría acercarse a mí por una razón, para salir con la suya… No sé nada de él hace tanto tiempo que no lo pienso, ya lo digerí. No creo que él pueda cambiar. Yo creo que va haber justicia”, dijo Anna Chiara en diálogo con la prensa.

LEER MÁS: Juan Pablo Fioribello lleva a la Justicia a Amalia Granata

Ante la gran repercusión de la noticia, Biasotti salió a defenderse de la delicada acusación hecha por su hija. “Por supuesto que estoy al tanto de las barbaridades y mentiras que se están diciendo”, comenzó en un mensaje que le envió a Karina Iavícoli, de "Los Ángeles de la Mañana".

“Esto es lo que me han hecho a lo largo de los últimos 20 años de mi vida. Estoy evaluando el curso de acción. Por supuesto que desmiento rotundamente todas las cosas que están diciendo. No puedo decir nada más porque mi abogado me pide que no hable”, finalizó el empresario.

LEER MÁS Anna Chiara del Boca denunciará a su padre, Ricardo Biasotti, por acoso sexual