Anita Pauls rechazó vacunarse en Estados Unidos contra el coronavirus: ¿Por qué lo hizo?

Anita Pauls sorprendió a todos al afirmar que rechazó vacunarse contra el coronavirus en los Estados Unidos, donde reside actualmente. La actriz, que está atravesando el octavo mes de gestación, explicó que prefiere no hacerlo porque los laboratorios que producen las vacunas no garantizan que no le traigan alguna complicación a las embarazadas.

En una entrevista con Mitre Live, Anita reveló que su médica le recomendó vacunarse, pero finalmente decidió no hacerlo. "Mi médica me dijo que me vacune porque las embarazadas tienen más riesgo de morir. Somos como alto riesgo", afirmó.

De todos modos, la actriz indicó que se acercó a un centro de vacunación y la información que le brindaron la convencieron de no aceptar la vacuna. "Tenía que firmar un montón de papeles. Decían que la vacuna no estuvo probada en embarazadas y que si el bebé sale con anomalías, o alguna deformación, no se hacían cargo", sostuvo.

"La vacuna es para protegerte a vos. Ahora, si vos querés seguridades con respecto a que tu bebé no le pase nada a largo plazo, eso no te lo va a decir nadie porque la vacuna acaba de ser inventada", agregó.

La actriz remarcó que no se sintió segura y optó por desistir de vacunarse. "Nadie te va a poder asegurar que eso no va a tener efecto en tu bebé, prioricé que no le pasara nada a ella", resaltó.

Por último, Anita se mostró despreocupada ante la posibilidad de contagiarse de coronavirus durante la gestación. "Si yo me contagio no le va a pasar nada malo", concluyó.