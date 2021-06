Anita Pauls fue mamá tras 74 horas de trabajo de parto: "Quedamos agotadas"

Este domingo, Anita Pauls se convirtió en mamá tras 74 horas de parto. La actriz y su pareja Brian le dieron la bienvenida a una niña que llegó al mundo en el sanatorio Kaiser West de Los Ángeles donde reside desde 2019.

"Agotadas y felices .Así quedamos después de 74 horas de parto por inducción en el hospital. Nadie dijo que fuera fácil pero 3 días, mamadera. Alta odisea, todas las emociones. Por suerte lo logramos sanas, salvas y vaginal. Aunque honestamente en muchos momentos la cesárea no parecía tan mala opción. Absurdo que tenga que agradecer que los médicos me respetaron y bancaron 3 días porque yo quería que fuera vaginal pero sí, gracias. Gracias Universo también", manifestó la actriz en Instagram.

La pequeña, de la que todavía no se dio a conocer el nombre, es la primera hija de Anita Pauls y Brian; y la primera nieta de Mirta Busnelli.

"Valió la pena la espera y el dolor. Dolor que no se le desea ni a le enemigue eh. Dolor incomparable nunca antes sentido. Entendí qué hay algo que es vomitar del dolor. ¿Qué? ¿El cuerpo no sabe cómo lidiar con tanto dolor que vomita? Increíble. Y algo más increíble que es conocer a mi Bendi que lo supera todo. Y lo volvería a hacer toda la vida. Porque la deseé tanto y eso fue clave. Y cuando sentía que no podía más el doctor me dijo "Decite que podés" ¿Y adivinen qué? Pude. Muy capas y capaces somos", cerró la actriz el emocionante posteo que escribió en redes para darle la bienvenida a su beba.

