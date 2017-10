Susana Giménez recibió en su living a Carmen Barbieri y su mamá, Anita. Para celebrar el día de la madre,recibió en su living ay su mamá,





Fede Bal confesó cuál fue el novio de su hija que menos le gustaba. "El Gordo Porcel nunca me gustó", disparó la mujer de 90 años. Y luego detalló el motivo: "Porque era gordo". La abuela de





Además, aseguró que el actor era "amarrete". "Porcel la hacía comer pasta todo el tiempo a Carmen porque era más barato", aseguró.

Sin embargo, al momento de hablar de Santiago Bal, Anita explotó. "No lo puedo ver. Una vez lo invité a comer ravioles y le pregunté si me quería y me dijo: 'No'. Pero cuando estuvo mal recé por él porque soy creyente. Lo respeto por Federico nada más", relató la mamá de Carmen.





"Una escapadita de placer de un hombre hay que perdonarla, pero que te roben la plata no. Camen estaba durmiendo con el enemigo", expresó sobre la infidelidad de Bal con Ayelén Paleo.

"Cuando estaba pariendo a Carmen le pregunté a la enfermera dónde estaba mi camisón y me dijo que lo tenía una mujer que estaba durmiendo con mi marido Alfredo", contó y aseguró que lo perdonó. "Pero mamá, contá que le tiraste toda la ropa por la ventana", interrumpió Carmen.