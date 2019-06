Anita Co: "Quiero que la causa se caiga porque no hubo delito y no porque Darthés no se presenta"

"En un parate de la grabación estaba charlando en un camarín con JD, a quien conocía desde adolescente y le contaba que cuando era chica y mi viejo dirigía una comedia en la que él cantaba yo escuchaba siempre que iba una canción que me encantaba como la cantaba. Momento en el que el señor se desliza con la silla que tenía rueditas y se me tira encima, se para y me tira contra la pared, me besa, me mete la lengua, me agarra la mano y me hace tocarle su sexo, mientras me dice 'Mirá como me ponés'. Yo congelada y sin poder reaccionar. En segundos entró una de las chicas de vestuario y él se separó inmediatamente y yo me fui. Los días siguientes de grabación me persiguió. Terminé de grabar y no volví a verlo. Supe que mientras esto pasó su mujer estaba embarazada y eso me sumó más asco", relató Anita hace un año y medio.





Esto derivó en una querella iniciada por Darthés por injurias y la semana pasada hubo una audiencia a la que Juan no se presentó y en la que aportó un informe psicológico que fue tomado por la Justicia pese a que la abogada de Coacci asegura que tiene irregularidades.

anita coacci.jpg



Días después de la fallida audiencia, Anita estuvo en el programa de Pamela David, "Pamela a la tarde", y contó cómo se siente: "Me siento respaldada desde el primer día que lo conté. Sentí que la gente me creyó y me apoyaron. Más allá de algún insulto en redes sociales".





"No se presentó lo que se requería, la Jueza pidió un informe médico y ellos presentaron un psicológico, con todo respeto hecho por una licenciada pero no por un médico. Tampoco dan data de la medicación que toma porque en la audiencia anterior, que también faltó, dijo que tomaba una medicación que no le permitía viajar en avión. Entonces, solo nombran que va una vez por semana a terapia", agregó Anita.





"Quiero que la causa se caiga por la no presencia de él, queremos que se caiga porque se decida que no hay delito de mi parte. Para poder hacer jurisprudencia para que otras mujeres se animen a hablar sin este medio a que las denuncien sería muy importante que quede asentado que no hubo delito. Por lo cual yo detallé en un informe segundo a segundo lo que ocurrió y la Jueza la tomó por si vamos a un juicio oral", finalizó



Embed



El 22 de febrero de 2018,, conocida en el ambiente como, denunció públicamente al actorpor un supuesto acto de acoso. La artistas, sobrina decontó un episodio vivido en 1998 cuando grabaron juntos el cicloen la pantalla del Trece.