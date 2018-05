Aníbal Pachano tras superar su momento más difícil: "Tenía cáncer de pulmón con metástasis en el cerebro"

Aníbal Pachano atravesó un duro 2017 por su delicado estado de salud que lo llevó a un cuadro de depresión y alejarse del trabajo.





En charla con revista Gente, el artista contó en detalle de cómo fueron esos meses de mucha angustia.





"Comencé a tener ciertos problemas de motricidad: mandaba un WhatsApp y escribía como en ruso. ¡Me metía en la cama con zapatos! Me chocaba con los muebles... Me empecé a asustar, pero no decía nada", comentó el hombre de la galera.

Aníbal Pachano



Y luego llegó el diagnóstico más duro: "Me escanearon todo en el Fleni y apareció la verdad. Tenía cáncer de pulmón con metástasis en el cerebro. Y aclaré que no me iban a abrir como un pollo para operarme el pulmón, ni en pedo".





Y contó que cayó en un síntoma de depresión: "Yo estaba deprimido. No tenía laburo y empecé a sentir las presiones económicas. Antes de conocer la enfermedad, no salía de mi casa. Cuando me dijeron lo que tenía, la depresión desapareció. Me enfoqué en salir adelante".