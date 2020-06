Aníbal Pachano: "Si salís a trabajar cometés un delito... ¡Yo chorro no soy!"

Cuando la conductora del programa, que va los domingos a las 9 horas por A24, le preguntó si la cuarentena le sirvió para replantearte cosas, el director contó que está colaborando con Artistas Solidarios y empezando a pensar un nuevo espectáculo que probablemente será unipersonal.

Además, mostró su descontento con su situación laboral y sobre la posibilidad de volver a trabajar agregó: “Dependemos de la Asociación de Actores que en vez de decir “encontremos cuál es el protocolo de trabajo y de cuidado, te dice que, si salís a trabajar cometes un delito, no yo chorro no soy.”

También opinó sobre los runners y la polémica decisión que tomó el gobierno: “No todas las reglas de la pandemia son lo que a mí me gustaría que suceda. Porque si yo estoy guardado en mi casa y me obligan a no salir. (…) después no entiendo por qué hay que salir a correr como loco en bandadas chupando cerveza y pe pe pe pe, no me entra en la neurona.”

Respecto a los cuidados de su salud por la pandemia dijo: “Yo tengo un concepto distinto a paciente de riesgo. Paciente de riesgo somos todos, nada más que uno puede tener enfermedades preexistentes como en mi caso con el HIV que está absolutamente controlado (…), tengo una diabetes estable (…) y tengo cada tres meses un control estricto. Y luego un tema con mi cáncer, que gracias a Dios tengo la posibilidad de tener una obra social personal de la cual me banca mi hija, me ayuda mucho Sofia".

Pero eso no fue todo. Pachano se mostró durísimo contra la asociación de actores precedida por Alejandra Darín. “Hace muchos años que estoy desvinculado intelectualmente. Son personajes que no sé qué piensan o lo que hacen, ni a dónde quieren ir, solamente sé que sacan dinero y ese dinero después te dura en una obra social en el momento que estás trabajando, pero te vas de tu trabajo y quedas en Pampa y la vía”.

“Hay un pésimo manejo de la Asociación de Actores con el tema (jubilatorio). En muchos casos los contratos son bolos artísticos y no contratos por un fijo, o pocos son los artistas que lo tienen”.

