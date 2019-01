Aníbal Pachano: "Me gustaría irme rápido, sin sufrir ni provocarle sufrimiento a mi familia"

A casi un año y medio de que le diagnosticaran cáncer de pulmón con metástasis en el cerebro, el prestigioso artista ofreció una entrevista al ciclo radial de Esteban Godoy, "No me importa nada", en la que, además de hablar de política- y disparó contra el kirchnerismo y Cristina- profundizó en el tema del cáncer que padece.

"Ahora estoy aprendiendo a disfrutar. A todo lo que a uno le pasa le pasa por algo. Hay que dejar el tema del llanto y de ser la víctima y preguntarse por qué me pasó a mí", arrancó Aníbal.

"Yo empecé a olvidarme las cosas, me resbalaba, empecé a tener problemas con el equilibrio. Y no me acordaba de situaciones. Lo más notorio fue a partir de marzo del 2017", manifestó Aníbal. Y agregó: "Ya ahí tenía situaciones que charlaba y mientras tenía una nota decía 'y de qué estoy hablando, qué carajo tengo que decir ahora porque no sé qué me preguntaste'. Ahora si me pasa te digo, me perdí".

Y continuó: "Primero me dicen, 'tenés un puntito en el pulmón izquierdo'. Fumé durante muchos años, casi 40. Pero dejé entre el 2006 y el 2008. Y tenés metástasis en el cerebro. Tenés seis tumores".

"Ahora estoy de vacaciones. Pero estoy para volver al ' Bailando', me gustaría. No sé si estoy para bailar, pero ahora tengo ganas de hacerle un homenaje a mi trabajo. Yo con Tinelli tengo una gran relación. Arrancó conmigo en Badía, con él puedo hablar dos minutos o dos horas. Estar en su programa fue un antes y un después en mi carrera. Disfruté mucho estar en el Bailando pero no me bancaba a Alfano. Para mí es una planta".

Y luego expresó: "La soledad y el olvido es lo peor que le puede pasar al ser humano. Yo puedo decir que tengo miedo y también puedo llorar como lloré en el programa de Pampita. Decir que no me gusta la muerte y nunca me gustó, está bien. No tiene por qué gustarme. Me gustaría irme lo más rápido posible sin sufrir ni provocarle sufrimiento a mi familia. O vivir en el letargo... cada tanto hablo de ese tema y digo que me desenchufen... igualmente hoy me preocupa más la diabetes que el cáncer. La diabetes se te dispara de un momento a otro".

¡Fuerza, Aníbal!



