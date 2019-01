Aníbal Pachano cuestionó las palabras de Perciavalle sobre Gasalla: "Sos un desubicado de primera línea"

Andrés Perciavalle quien en una entrevista habló sobre una enfermedad que padece Antonio Gasalla. Aníbal Pachano cuestionó las declaraciones dequien en una entrevista habló sobre una enfermedad que padece





"Te voy a decir una cosa: todas las personas que tenemos cáncer, tomamos la decisión de decirlo o no, y no por eso hay que juzgarlo", agregó indignado.

Y explicó: "Me parece que está tan desubicado, tan gagá Perciavalle, tan madelucado, la vejez a veces a la gente le provoca ciertas distorsiones pero no se puede dejar pasar que si vos no querés contarlo no te pueden obligar a decir algo que vos no querés decir. La enfermedad es una cosa privada" .

"Antonio seguramente tiene mucho más capacidad para reírse y abrazar la vida, cosa que dudo que tenga Perciavalle, y te lo dice una persona que tiene cáncer, no solamente en el pulmón, sino metastasis en el cerebro. Sos un desubicado de primera línea", finalizó Anibal.

