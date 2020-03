Aníbal Pachano en contra de la cuarentena: "Aislarnos porque somos viejos me parece una mamarrachada"

Aníbal Pachano se mostró en contra de la cuarentena recomendada por el gobierno de Alberto Fernández para evitar la propagación del Coronavirus.

Desde Chile, donde se encuentra trabajando en televisión, el hombre de la galera explicó cómo vive este particular momento de la pandemia.

LEER TAMBIÉN: Aníbal Pachano habló de su estado de salud tras un importante estudio: “Parece que no encontraron nada"

"El miedo no es consejero de ninguna cura. El miedo simplemente hay que resolverlo. Yo no voy a entrar en ningún miedo de nada porque a mí me estresó y eso me provocó el cáncer que tengo", dijo en diálogo con el ciclo "Hay que ver", El Nueve.

LEER TAMBIÉN: Sofía Pachano denunció un caso de discriminación a una pareja gay en una playa de Mar del Plata

"Una de las causas, emocional. Con tranquilidad vamos a poder resolver y entender lo que hay que hacer", añadió.

Y remarcó su postura: "Yo por ahora no tengo ninguna restricción. Igual me parece una restricción que no colabora para nada porque si queremos que la gente esté bien, aislarnos porque somos viejos la verdad me parece una mamarrachada".

"Por el momento no me siento mal. Tuve una neumonía bilateral en diciembre de la cual salí. Yo tengo un Epoc, no tiene nada que ver con el virus", enfatizó Pachano.

Y cerró: "Yo voy a seguir trabajando de la manera que sea porque es el motor que tengo para vivir".