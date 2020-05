Aníbal Pachano, muy crítico con Alejandra Darín: "No para de hacer declaraciones equivocadas, fue horrible lo que dijo"

La actriz aseguró que los actores no están obligados a volver a sus trabajos porque su actividad no es indispensable y el coreógrafo le contestó con dureza.

Al transcurrir varias semanas, los actores iniciaron una campaña para el aporte a la Asociación Argentina de Actores e incluso pidieron regresar a sus trabajos. Sin embargo, la presidenta de dicha entidad, Alejandra Darín consideró que “nuestra actividad no es indispensable”.

Ante al avance de la pandemia por coronavirus, los actores vieron afectados sus trabajos debido a que no se habilitó la concurrencia a los set de filmación debido a la gran cantidad de personas que trabajan en dichos lugares, y sumado a la prevención de distanciamiento.

Desde su rol como presidenta de la Asociación de Actores de la Argentina, Alejandra Darín señaló su oposición al inicio de la actividad. En diálogo con AM990 aclaró que la entidad que representa “no es la que determina que los actores trabajen”.

“El Gobierno decretó un aislamiento social obligatorio, una cuarentena obligatoria, y a medida que pasa el tiempo determinan qué actividades se pueden realizar y cuáles no: la nuestra todavía no se puede realizar”, remarcó.

Varios artistas salieron a manifestarse en contra de Darín, entre ellos Aníbal Pachano: "Me parece que es un momento para pensar cómo se abren las compuertas para que todos podamos trabajar, porque del aire no vamos a vivir. Frente a una situación que está complicada hay que tomar todos los recaudos... Todos empezamos hablar de la necesidad de trabajar y el entretenimiento es fundamental para una persona que esta encerrada", comenzó diciendo el coreógrafo en "Esplendidos pero infidentes", el programa radial que conducen Adriana Salgueiro y Daniel Ambrosino.

Y luego disparó: "Alejandra Darín no para de hacer declaraciones equivocadas, fue horrible lo que dijo. Todos queremos trabajar, los que están en radio, televisión, teatro y cine. Gente de teatro independiente, gente callejera, bailarines que están sin trabajo... Gente que si no tiene un permiso, ¿está cometiendo un delito? Es ridículo eso. Hace dos años atrás como no pensábamos como ella y como SAGAI, a la cual pertenezco, éramos ignorantes y ahora provocamos delitos. ¿No se preocupan por los presos que salieron de la cárcel?, eso es delito".

Por último, Pachano declaró: "Me parece que ella no sabe, tampoco comunicó lo que habló con el Presidente. Al menos que transmita un ámbito de esperanza. Me parece medio extremista las medidas que está tomando".

