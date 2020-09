Aníbal Pachano sobre el coronavirus: "No le tengo miedo, creo que hay que tenerle respeto"

Aníbal Pachano dio su opinión sobre el coronavirus esta tarde en "Fantino a la tarde", América, y se refirió a las críticas que recibió en su momento cuando estaba en Chile cuando recién comenzaba la pandemia.

"Creo que llegó un momento que hay que convivir con esto. A mí no me importa nada porque los que me putean son los primeros que hacen las cosas mal. Hubo periodismo que me defenestró en programas de televisión. Dije que no me parecía que había que encerrar a la gente pero sí que había que cuidarse", indicó el artista.

"Tengo VIH detectable hace veinte años y conviví con todos los virus habidos y por haber. Uno tiene que tomar las enfermedades como escalones de vida y uno tiene que ir subiendo y no decreciendo. A mí me entró el virus y yo supe cómo, cuándo y dónde", agregó Pachano.

Y explicó sobre cómo ve la vida con el Covid-19 instalado en la población: "Yo tomo todas las precauciones, yo no le tengo miedo, creo que hay que tenerle respeto y es algo muy peligroso en mi condición por ser paciente de riesgo. Ahora, por ser paciente de riesgo, tampoco voy a dejar de trabajar ni de pensar o crear. Yo estoy viviendo de ahorros y de la ayuda de mi hija".