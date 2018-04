Aníbal Pachano confesó que tiene cáncer de pulmón: "Siempre fui fumador"

Aníbal Pachano causó preocupación en octubre del año pasado cuando tuvo que ser internado de urgencia por una descompensación ocasionada por la diabetes. causó preocupación en octubre del año pasado cuando tuvo que ser internado de urgencia por una descompensación ocasionada por la diabetes.





Luego reapareció en un programa de televisión para enviarle un mensaje a su hija, Sofía, y transmitió tranquilidad a sus seguidores.





"Intratables", el ciclo que Santiago Del Moro conduce por América TV. "Tengo cáncer de pulmón, y es porque siempre fui fumador", dijo. Lo cierto es que esta noche, realizó una dura confesión en, el ciclo queconduce pordijo.





"En todo el tratamiento me conecté con el arte. Armé un espectáculo", contó. El artista, en su relato, detalló: "Me tuve que operar. Me conecté mucho con el arte, con la parte creativa. Me conecté con la Virgen del Cerro, eso me ha dado paz, y con el amor".





También expresó su alegría por la batalla anímica que también ganó. "Me había metido en una angustia que no tenía sentido. Desde el 2015 venía triste, esto que sucede en el país me afectó. Me conecté con la meditación y tomarme un tiempo para mí".