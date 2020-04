Aníbal Pachano acusó a José María Listorti de no cumplir la cuarentena

Aníbal Pachano sigue enojado con José María Listorti. Hace unas semanas y en un móvil con "Hay que ver", el coreógrafo arrojó unas polémicas declaraciones acerca de la cuarentena por las que tuvo que salir a pedir a disculpas.

Este miércoles, en una nota con "LAM", Pachano le echó la culpa de eso al conductor del Nueve. "No tendría que haber hecho ese móvil y menos con esa persona. A Listorti no le voy a dar nunca más un móvil. No me gusta, te envuelve, hace toda una situación. Me enojo con él porque me trató mal y me cortó el móvil. Cuando pedí hablar al otro día no hubo tiempo. Eso me enojó más", indicó.

Además, Pachano lo acusó de haber roto la cuarentena: "Yo no hago chicanas baratas. Podría decir un montón de cosas, de las cuales no voy a decir nada. Por ejemplo, que no cumplió la cuarentena. El primero de marzo llegó...", señaló sobre el viaje a Estados Unidos que hizo Listorti con su familia, unas semanas antes de que se anuncie la medida del gobierno de tener que hacer cuarentena obligatoria si se volvía de ese país.

En ese momento, Yanina Latorre defendió a José María: "Fue a trabajar sin saber". Pero Pachano continuó con su postura: "De la misma manera que yo no sabía lo que estaba pasando en Argentina. Se cortaba el móvil, me despidió, hablaba arriba mío y después cuando pedí el derecho a réplica no me lo dio".

