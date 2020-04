La angustia de Silvina Escudero ante la crisis económica de la pandemia: “No tengo a nadie que me banque”

Silvina Escudero, al igual que muchos emprendedores y comerciantes, están atravesando un muy mal momento económico por la falta de actividad ante la cuarentena obligatoria para evitar más contagios de coronavirus.

La bailarina tiene una academia de baile junto a su hermana Vanina, pero la preocupación de la morocha es que no pueden pagar los sueldos del personal y tampoco tiene ahorros para lograrlo.

“Lo que pasa es que a veces tengo días más sensibles que otros, pero el mundo está así, y obvio hay personas que la pasan mucho peor. Por eso a veces trato de fingir un poco… Las danzas no van a volver porque todo tiene que ver con el roce, la transpiración y tocarse. Con Vanina estamos muy preocupadas porque nuestra escuela es muy grande. Los empleados, el alquiler… es un imposible de pagar”, dijo entre lágrimas.

Entonces, uno de los panelistas de Tarde pero temprano, Canal Net, le recordó que el gobierno congeló los alquileres por 6 meses y luego se puede devolver los aumentos en cuotas. Pero, Silvina contestó: “¿Cómo pago retroactivos de alquiler en seis meses? No tengo ni ahorros para pagar, es un imposible”.

“Soy una laburante, no tengo a nadie que me banque y los sueldos de panelistas saben lo que son, en mi trabajo en televisión nos dijeron ‘chicas no se sigue’, así que ese aire que tenía ya no lo tengo”, añadió.

