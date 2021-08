La angustia de Sandra Borghi tras dar positivo de coronavirus: "Quedé muy abrumada con la noticia"

Sandra Borghi dio positivo en coronavirus. La periodista y conductora del Trece y TN está aislada desde el viernes luego de recibir el resultado del hisopado, en el cual le informaban que se contagió de COVID-19.

La periodista presentó algunos síntomas la semana pasada, lo que la llevó a realizarse un testeo. Su compañero en "Nosotros a la mañana", "El Pollo" Álvarez, también se encuentra aislado por tratarse de un contacto estrecho. Laurita Fernández se hizo cargo del ciclo mañanero mientras tanto.

El conductor se sometió a dos hisopados, que dieron negativo. Ahora, según indicaciones médicas, deberá permanecer aislado hasta el martes. Ese día le realizarán un tercer testeo para saber si puede reincorporarse al programa.

El domingo, desde Instagram, Sandra comentó con mucha angustia cómo está viviendo estos días posteriores a confirmar que dio positivo de coronavirus tanto ella como su marido e hijos.

"Covid positivo. Hoy nos tocó a nosotros cuando parecía que ya no nos atrapaba y que se estaba alejando cada vez más, entró a casa sin avisar y nos contagió a todos. Sí, a todos! Mi marido, todos los chicos y yo", precisó.

Y agregó: "Perdón que no les grabo un video pero no me siento con fuerza para hacerlo, quedé muy abrumada con la noticia. Y realmente no me siento bien. Trato de que mis hijos lo pasen lo mejor posible y que no se angustien con todos los fantasmas que dan vueltas alrededor de esta enfermedad".

"Espero pronto tener mejores noticias. Por ahora estamos dándole pelea, por momentos uno cae y sube el otro y así la vamos llevando todos juntos. Somos parte de los millones de argentinos que pasaron por esto", finalizó Borghi conmovida.