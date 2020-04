La angustia de Nazarena Vélez al salir al supermercado en plena cuarentena: "Qué depresión"

Nazarena Vélez fue a un supermercado en plena cuarentena obligatoria para comprar alimentos y elementos de necesidad y compartió las sensaciones que sintió con sus seguidores de Instagram.

"Vine a hacer una compra, ustedes saben que no salgo nunca. Miren la pinta con la que vine: alpargatas, un pantalón hippie, un saco… soy mi abuela. Me veo y salgo corriendo", dijo sorprendida por el look que utilizó para salir a la calle.

Y remarcó con humor: "De verdad, eh. Si veo a una mujer así, digo ‘me va a afanar. Soy la vieja de la bolsa que me asustaba cuando era chiquita".

Al regresar a su casa, la actriz grabó otro video y describió lo que sintió en el local comercial en medio del aislamiento.

"Ya llegué del hipermercado. Qué depresión. No sé para qué mierda salgo, les juro que quedo con una angustia. Más allá de la facha que vieron, que le estoy metiendo menos onda...", comenzó.

Y continuó: "Te preguntan el número final del documento cuando vas a pagar, toda la gente con barbijos… Todo me da miedo, angustia, no entiendo nada".

"Es re fuerte, voy a tener que hacer terapia online urgentemente porque me está pintando el chifle. En una época creo que tuve como comienzos de ataques de pánico, esa cosa de angustia y que sentís que algo malo va a pasar", concluyó la actriz.

