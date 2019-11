La angustia de Moria Casán por el fatal accidente de los niños en la Ruta 2: "El país está muy triste"

Esta mañana se produjo el vuelco fatal de un micro en el kilómetro 141 de la Ruta 2 que llevaba a 43 chicos de la primaria de la escuela 41 de Benavídez e iba hacia San Clemente del Tuyú, ya que iban a una excursión al acuario didáctico Mundo Marino.

LEER TAMBIÉN: Moria Casán, picante contra Nicole Neumann y Agustina Kämpfer: "Ubíquense, caraduras y maleducadas"

Producto del vuelco del micro dos nenas murieron y otros dos niños sufrieron amputaciones de miembro inferior y superior.

Moria Casán abrió "Incorrectas", América, sin su habitual energía y no pudo contener las lágrimas al referirse a esta tragedia que sacudió a todos en el día de hoy.

LEER TAMBIÉN: Conocé a Humberto Poidomani, el nuevo amor de la incorrecta Moria Casán

"Todo el país está muy triste, ver morir niños es desgarrador. Hoy no les puedo dar energía porque no la siento", dijo muy conmovida la conductora.

Y agregó: "Estoy súper consternada por la tragedia que ocurrió con nuestros niños, mi pésame absoluto con las familias".

LEER TAMBIÉN: Moria Casán se sacó una foto desnuda en las playas de Uruguay

"Les pido disculpas porque hoy seguramente no los voy a poder entretener. No puedo pasar energía hoy, lo humano me excede lo profesional porque son niños", expresó entre lágrimas Moria.