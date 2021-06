La angustia de Lorna por la salud de Susana Giménez: "Pobrecita que no sufra, estoy desesperada"

Susana Giménez dio positivo en coronavirus, a pocos días haberse aplicado la segunda dosis de la vacuna en Uruguay, donde está instalada desde el año pasado. La fan número un de la conductora, Lorna Gemetto, expresó su preocupación por la salud de la diva.

Ángel de Brito contó que la diva se contagió de COVID-19 en su cuenta de Twitter. "Positivo para @Su_Gimenez. Tuvo síntomas el día que se vacunó, se hisopó y le dio positivo. Su hija está esperando el resultado del test", escribió el periodista.

En el posteo, Lorna se mostró muy angustiada por el estado de salud de la figura de Telefe. "Por favor Angelito, estoy desesperada. ¿Qué más se sabe?", exclamó. "Tranquila Lorna. ¡Susana está bien! ¡Y muy cuidada!", respondió el conductor de Los ángeles de la mañana.

A pesar de que se supo que la estrella de la TV no presentó complicaciones graves, su mayor fan reveló que aún no puede superar la noticia. "Estoy desolada. Están confirmando en Telefe que Susana tiene COVID. Aunque dicen que hablaron con ella y que tiene pocos síntomas, estoy desesperada rezando para que salga adelante y no le pase nada", manifestó.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Lorna agregó: "Que Dios ayude a Susana y la salve. Estoy desesperada, pobrecita que no sufra. Esto me tiene muy mal y ojalá pase pronto".

