La angustia de Lizardo Ponce tras ser señalado de "acomodado" en el "Cantando 2020"

Charlotte Caniggia destapó la interna en el "Cantando 2020", El Trece, y dijo de frente que hay ciertos "favoritismos" en el reality.

Y uno de los nombres que apuntó de manera directa fue el de Lizardo Ponce.

Lo cierto es que tras las palabras de la mediática, el influencer grabó un video que compartió en Instagram en donde habló de la angustia que siente por esta acusación.

"Me voy a dormir pero, qué pa.. lo que pasó hoy eh, de esto de lo que dicen del acomodado y todo eso", comenzó en sus historias.

Y remarcó: "Después de tanto trabajo que me pongan en ese lugar, la verdad que creo que no me lo merezco".

"Yo creo que la gente que me sigue, que me conoce sabe el lugar que tengo y porque lo tengo", finalizó Ponce, ya recostado y antes de conciliar el sueño.

