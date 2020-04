La angustia de Eva de Dominici en Estados Unidos: "Mis padres todavía no conocen a mi hijo"

Eva De Dominici se convirtió en madre de Cairo en octubre del año pasado, fruto de su amor con Eduardo Cruz, hermano de Penélope.

Hace tiempo se encuentra instalada en Los Ángeles, Estados Unidos, junto a su familia y donde se encuentra trabajando en cine con Bruce Willis.

La actriz habló en "PH: Podemos hablar", Telefe, sobre cómo atravesado este momento de la pandemia allí y confesó que en el último tiempo lloró por esta situación.

“Mis papás no lo conocen (a su hijo). No pudieron venir por cosas de la vida y justo pasó esto… Yo tenía pensado viajar a la Argentina y se canceló, entonces fue como un golpe, y no se sabe cuándo se va a poder retomar todo”, contó Eva.

Y consultada sobre la situación del coronavirus en ese país, contestó: “California es el quinto estado (en cantidad de contagios). Nueva York está fatal: justo estaba haciendo Skype con una amiga de ahí y es terrible".

"Yo ya estaba conectada con esta situación desde unos días antes porque había viajado a España a hacer una película. Volvimos el día anterior a que hablara el Presidente acá y dijeron que nos quedemos en nuestras casas”, afirmó Dominici.

