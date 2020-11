La angustia del compañero de Charlotte Caniggia: "Me quiero ir, me siento mal"

Cristian Sergio, el partenaire de Charlotte Caniggia, tuvo una mala noche de jueves en el "Cantando 2020", El Trece.

El compañero de la mediática hizo un fuerte "mea culpa" tras su pobre performance en la pista.

“¿Puedo decir algo? Me perdí, me trabé, me olvidé la letra. Ella estuvo espectacular, pero no sé qué me pasó. Le falte el respeto a ella”, indicó el hombre antes del comienzo de la devolución de Nacha Guevara y asumiendo su error.

LEER MÁS: Yanina Latorre defendió a su hija y cruzó a Charlotte Caniggia: "Vos a la edad de ella hiciste las mismas cagadas o peores"

Y agregó conmovido: "Me sentí incomodísimo. Yo aprendí ingles de memoria, me trabé. El ensayo estuvo espectacular".

"Me quiero ir sinceramente, me siento mal. Me parte al medio esto", explicó al borde de las lágrimas y ante las palabras de aliento de Karina, La Princesita.

LEER MÁS: Charlotte Caniggia disparó contra Lola Latorre: "Fue a una fiesta clandestina, deberían echarla del Cantando ya"