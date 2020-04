La angustia de Claudia Lapacó en la cuarentena: no tiene celular y no puede tener contacto con su familia

Claudia Lapacó como todos los argentinos cumplen con la cuarentena obligatoria por el coronavirus.

Sin embargo, la actriz de 79 años manifestó su angustia por no poder tener contacto con sus hijos y nietos ya que no posee celular ni computadora. Además, en agosto su nieta mayor será madre y no la puede ver.

“Vivo sola en un ambiente que amo, adoro, hace 27 años, y no me iría de acá. He tenido pisos, casas que hice construir… Pero yo quiero vivir como si fuese una estudiante o alguien que puede empezar siempre desde cero, qué se yo. Sin inconvenientes, con un balconcito precioso y mucha luz. No me cuesta estar en mi casa, soy de las personas que quieren estar acá”, aseguró la actriz en diálogo con el ciclo "Por si las moscas", La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Y contó la situación familiar que atraviesa y que la tiene angustiada por la falta de contacto con los suyos.

“No puedo ver a mis hijos ni a mis nietos. Mi nieta mayor está esperando una beba para la primera semana de agosto y no la puedo ver. Y al no tener celular, ni computadora, ni nada, no la puedo ver por camarita. A ella y tampoco a los otros”, explicó Lapacó.

Y finalizó: “Voy a ser bisabuela. Me cargaban con que no tenía celular y ahora lo hubiese necesitado, o una camarita o una computadora, para verme con todo el mundo”.