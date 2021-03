La angustia en la calle de Natalie Pérez: Llanto y una frase que representa a muchos

Natalie Pérez se mostró angustiada en las redes sociales tras una situación que vivió en la vía pública durante la mañana de ayer.

La actriz compartió con sus cientos de seguidores un video en Instagram para expresar su angustia por una situación que vivió mientras manejaba su auto.

“En cinco cuadras me pararon cinco personas. Una me vendió condimentos, una me vendió pañuelitos, otra me vendió balerinas, y uno simplemente me pidió plata. Un señor bien vestido, que se había quedado sin trabajo”, relató.

Luego, agregó: “No sé, estoy sensible, y no me gusta ver a niños trabajando en la calle”.

No es la primera vez que Natalie se muestra dolida en las redes sociales. En febrero pasado, se había mostrado conmocionada por el brutal femicidio de Úrsula Bahillo en la ciudad de Rojas.

La joven de 18 años fue asesinada por su ex pareja Matías Ezequiel Martínez, un policía de 25 años a quien había denunciado en reiteradas ocasiones por violencia de género y que tenía una restricción perimetral.

