Angie Balbiani reveló por qué no volvió al programa de su amiga Pampita

La imagen de Angie Balbiani se reproduce en dos señales de aire. Una en NET donde trabaja junto a Mariano Peluffo en "Editando Tele" y también en "Floricienta" donde la actriz personifica a Sofía.

Ese programa que hoy vuelve a poner en pantalla Telefe es el último que Angie hizo en la pantalla como actriz. Luego se alejó de los medios y recién la vimos nuevamente en tevé en la primera parte de "Pampita online", con su amiga Carolina Pampita Ardohain.

Ante la salida de Pampa de ese ciclo se quedó conconduciendo junto a Luis Piñeiro en "Online" y luego pasó a América donde formó parte de "Intrusos" e "Incorrectas".

Pero muchos se preguntan el motivo de por qué no regresó a "Pampita online" siendo que ahora trabaja en la misma productora que su amiga.

"Me ofrecieron, pero no terminé arreglando por fuera de Caro, esas cosas que se hablan con la producción. Estoy trabajando en la misma productora con Mariano Peluffo", dijo ayer en "El After de la previa", programa que conducen por UrbanaBa los periodistas Tucho y Celeste Muriega.

"Son dos cosas. Es un tema económico pero que también va en comparación al momento que estamos viviendo. La pandemia tiene mucha relación con finitud de la vida. Hablábamos de que quizá es mejor comprometerse más después de esta pandemia. Porque también nos dimos cuenta que no tenemos tiempo para todos y todo. Uno empieza a cotejar más si vale la pena o no. ¿A mí cuánto me vas a pagar para estar cuatro horas lejos de mi hijo que va a estar solo en una pandemia con el riesgo de que yo me contagie?", enfatizó Balbiani.

