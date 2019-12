Angie Balbiani reveló que le hicieron “bullying” en las grabaciones de “Rebelde way”

Angie Balbiani disfruta de un gran presente como panelista de “Intrusos”, América, pero su camino en los medios no fue tan grato.

En una entrevista con Teleshow, la periodista de 38 años recordó sus comienzos y reveló que sus compañeros de elenco de “Rebelde way”, protagonizada por Camila Bordonaba, Benjamín Rojas, Luisana Lopilato, Felipe Colombo, y producida por Cris Morena, le hicieron “Bullying”.

De la tira que salió en 2002 y el 2003 por El Nueve, Ángeles contó: “En el elenco de Rebelde Way tuve problemas de bullying. Era doloroso que algunos compañeros me hicieran sentir mal”.

Dijo que escuchaba cosas en el set pero nunca los denunció, solo pudo contárselo a su familia. “Yo trataba de que no me importara”, explicó aunque sí la afectaba.

Sobre su personaje recordó: "Me impresiona el impacto que generó, amaba mi personaje y hacerlo porque era controversial. Creo que hoy Feli hubiera encontrado afinidad y odios, en ese momento me pasó. Había gente que en la calle me mostraba cariño y otra que me gritaba y sentía bronca porque se mostraba una parte de ellos que no querían que se viera”.