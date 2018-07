Angie Balbiani: "No sé si Pampita está separada o no de Pico Mónaco"

"Pampita Online" y la amiga que fue hasta ayer panelista, se sinceró en Pico Mónaco y su decisión de renunciar a la tv. Finalizó el programay la amiga que fue hasta ayer panelista, se sinceró en Intrusos . Habló de la modelo, su crisis cony su decisión de renunciar a la tv.





Angie Balbiani aseguró que: "Carolina no necesita defensa, cuando tenga que salir a hablar lo hará". Respecto al fin del ciclo en Telefé, dijo:"Estoy desilusionada en general. No puedo juzgar a Pampita sin conocer los motivos, aún no hablé con ella. Debe tener sus motivos para haber renunciado al programa".





"A Pampita le mandé mensaje pero no respondió; me pidió que no hablemos durante unos días porque necesitaba pensar", detalló.





Al mismo tiempo, se distanció de Barbie Simons quien habló de "destratos o maltratos" por parte de la producción. "La producción nunca me bajó línea de lo que debía decir y jamás me trató mal".





Consultada sobre las denuncias por maltrato que hizo Sol Pérez contra Barbie Simons, Angie admitió: "En varias ocasiones Sol Pérez se fue de forma rara del piso". Al mismo tiempo, elogió a la ex chica del Clima al señalar: "Es lo más, me encantó conocerla".





En lo personal, dijo desconocer "si Pampita está o no separada de Pico Mónaco". "No hablo de eso, las conjeturas las sacan ustedes", aseguró y además negó haber estado junto a ella cuando ocurrió el escandaloso episodio de Vicuña y la China Suárez en el motorhome.





