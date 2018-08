Angie Balbiani a Jey Mammon en vivo: "¿No te pareció innecesaria tu reacción con Pampita?"

Jey Mammon visitó Pampita Online y luego de algunas desavenencias con la conductora, el comediante disparó varios dardos al aire, incluido que no regresaría al programa, ya que se había sentido "al pedo". En el mes de mayo,visitóy luego de algunas desavenencias con la conductora, el comediante disparó varios dardos al aire, incluido que no regresaría al programa, ya que se había sentido

Los meses pasaron y este lunes, Angie Balbiani volvió a cruzarse con Mammon, esta vez, como panelista de Intrusos. Por supuesto, como buena amiga de Pampita, la rubia "retó" a Jey, al mencionar el tema.

"Yo estaba presente, me parece que él tuvo un exabrupto y yo defendí a la conductora. ¿Te trajo algún beneficio eso?", disparó Balbiani.

"Hola, nos cruzamos ya porque sos vecina de una amiga. ¿Y te acordás de que nos saludamos después del episodio? Te escuché decir que yo había llenado el teatro con eso y yo había terminado las funciones esa semana...", retrucó Jey.

Luego, cuando la panelista señaló que, en su opinión, Jey no habría actuado con respeto aquella vez, el actor volvió a la carga:

"Me parece que pasó tanto tiempo que debería haber otros temas para que podamos hablar. Ya está Pampita, se terminó. No quiero hablar de ese tema. Y cuando nos cruzamos en ese edificio, si tenías algo para decirme me lo podrías haber dicho. Ahora, en este móvil, en este momento, no hablemos de este tema. Como nunca hablamos de lo que pasó con Pampita y tuvimos la oportunidad, me parece que ahora no es momento, Angie. Ya pasó...", dijo y se despidió.

