Angie Balbiani: "Jamás busqué en hacer sentir mal a Marcela Tauro, es una gran persona"

Marcela Tauro protagonizó este lunes un fuerte cruce con su compañera Angie Balbiani al tocar el tema de la maternidad. La tensión fue tal que la periodista no pudo contener las lágrimas y se retiró del programa antes que termine. protagonizó este lunes un fuerte cruce con su compañeraal tocar el tema de la maternidad. La tensión fue tal que la periodista no pudo contener las lágrimas y se retiró del programa antes que termine.





Brenda Gandini, donde la actriz señaló que "ya no quiere ser madre" para poder continuar haciendo las cosas que ella quiera. El debate comenzó tras una nota a, donde la actriz señaló quepara poder continuar haciendo las cosas que ella quiera.





Balbiani apoyó la postura de la actriz y remarcó: "Está muy idealizado el marketing de la maternidad. Todo el mundo dice 'me dedico a mi hijo y es todo maravilloso' y la verdad es que es un quilombo tener hijos y está bueno que alguien lo diga".





"Estará bueno que lo diga pero sonó feo", contrapuso Tauro y la ex Pampita Online inquirió: "Siendo madre vos me entendes, ¿o no?". "Lo que pasa es que yo pienso es que mi hijo me está viendo y la frase queda", respondió Marcela.

Daniela Cardone "le tocaron dos chicos que no duermen, no le tocaron chicos muy normales". En medio del ida y vuelta, Balbiani buscó respaldar su postura argumentando que a la hija de"le tocaron dos chicos que no duermen, no le tocaron chicos muy normales".





"Prefiero cambiar de tema. Porque si vamos a hablar de eso, yo tuve un hijo prematuro. Tener un hijo en neonatología 40 días no se lo deseo a nadie. No dormís. Yo me pongo más sensible con ese tema", intercedió Tauro.





Lejos de poner paños fríos a la situación Angie redobló la apuesta y le preguntó a su colega: "¿Tendrías otro hijo ahora?". "No puedo", contestó de manera directa Tauro y angustiada agregó: "¿No viste vos lo que yo viví?"





Ante esto, Moria decidió intervenir y le pidió a Marcela que no se ponga mal. "Esto sensibiliza especialmente. Son cosas de tal vez palabritas que a veces para algunos son más sensibles que para otros", trató de matizar la conductora. Minutos después, la diva explicó que Marcela se puso a llorar y decidió irse del programa.

PrimiciasYa.com dialogó primero con Tauro, quien señaló: "Me hizo ruido que contara que los nenes tienen problemitas porque no duermen o tienen reflujo. Opiné distinto a ellas. No está mal lo que dicen, respeto su opinión, pero deben respetar la opinión de las mujeres que tuvimos hijo en Neo entre la vida y la muerte, cableados con respirador, rezando para que sobrevivan. Todos me dicen soltá, durante años fui fuerte, el que no vive eso no lo entiende".





Por su parte, Balbiani, sin querer agrandar el conflicto con su compañera, aclaró: "Jamás busqué en hacerla sentir mal. Marcela es una gran persona, no tengo más nada para decir sobre lo que pasó".

