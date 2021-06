Angie Balbiani habló de los estereotipos de Cris Morena y contó si la padeció cuando estaba en Floricienta

Hace unas semanas, Cris Morena visitó el ciclo de Jey Mammon, Los Mammones, y en el medio de la entrevista soltó una frase sobre los estereotipos de belleza de conductores que generó un gran revuelo.

En un momento, el conductor sorprendió a la invitada con una pregunta sobre Jugate conmigo, ciclo del cual se cumplieron 30 años de su debut: "¿Harías la remake de Jugate conmigo?". La respuesta fue afirmativa y Jey repreguntó: "¿Y quién lo podría conducir?".

En ese instante, la productora lanzó una frase desafortunada sobre el físico del anfitrión. "Bueno, Santiago del Moro podría hacerlo... Y vos, pero bajando un poco", dijo Cris, lo que le valió una ola de críticas en las redes sociales. "Siempre tan 'esteta' Cris, me encanta", retrucó el animador, que trató de sobrellevar el comentario con humor.

Angie Balbiani, actriz y conductora, estuvo hoy en Intrusos y se refirió a esa frase que lanzó la productora siendo que ella trabajó en Floricienta y Rebelde Way, dos de sus productos más exitosos.

"A mí no me sorprendió pero porque tampoco le caería a Cris, per sé. Me parece que ella es de una generación en la que siempre el tema de estar flaco es un beneficio", analizó.

"Cuando a vos te dicen 'qué flaca que estás', te están diciendo un halago. No tienen ni idea si la mina está anoréxica, si tiene una enfermedad, etc", respondió Angie, aclarando que es más un problema generacional que del pensamiento de la productora.

"Le podemos caer a Cris, pero no es ella la persona. Representa a toda una generación ese tipo de pensamientos. Yo tenía 21 años cuando empecé a trabajar y nunca la escuché decirlo en voz alta, pero de vuelta no le quiero caer a Cris porque yo tuve la suerte de tener unos kilos de más y hacer Rebelde Way", continuó.

E insistió en su postura: "¿Por qué no le quiero caer a Cris? No es que le tengo miedo a ella. Conozco a muchas como ella que halagan el cuerpo. Lo que dijo Cris no estuvo bien dicho. No lo tiene que decir porque se expone ella. Pero hay mucha gente que lo piensa...".