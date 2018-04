Angie Balbiani se hizo conocida en el 2002 por interpretar a Felicitas Mitre en "Rebelde Way". Dieciséis años más tarde y con el título de periodismo bajo el brazo, es una de las panelistas de "Pampita Online", el ciclo que conducirá la modelo desde este lunes por Telefe. se hizo conocida en el 2002 por interpretar aenDieciséis años más tarde y con el título de periodismo bajo el brazo, es una de las panelistas de, el ciclo que conducirá la modelo desde este lunes por





En diálogo con PrimiciasYa.com, la actriz habló su regreso a los medios, de la mano de Carolina Ardohain. "Me gusta lo que hago, informarme, hablar, me divierto... A Caro no la iba a dejar, gracias a ella entré de nuevo al medio".





Con respecto a cómo se prepara para el debut en el canal de las pelotas, indicó: "Tenemos muchos nervios porque hay que prepararnos con más profesionalismo. Estando en Telefe tenemos otras condiciones, como por ejemplo el rating. Trataremos de mantener la frescura del año pasado y los ensayos que hicimos con el nuevo equipo nos ayudó a integrarnos mejor".





Por último, Angie manifestó que no le molesta que le haya quedado el rótulo de "la amiga de Pampita": "Estoy muy orgullosa de ser su amiga. Ella tiene una carrera espectacular y estoy muy orgullosa de poder acompañarla".





