Angie Balbiani destrozó a Luli Salazar: "Me lo imaginé a Redrado en calzones y con la tele en mute"

El Especial que arrancó anoche por la pantalla de El Trece donde Luciana Salazar expone los "increíbles" acontecimientos que le tocó vivir antes, durante y después del nacimiento de Matilda no dejó nadie indiferente.

En las redes sociales, los usuarios destrozaron a la vedette y se generó una verdadera polémica en torno a lo que pudo verse en la noche del jueves por la pantalla del canal del solcito.

Pero en la tele, Luli también tuvo sus detractores y una de ellas fue Ángeles Balbiani, la panelista de Nosotros a la Mañana, el ciclo conducido por Fabián Doman, en la misma emisora.

"Yo me lo imaginé a Redrado ayer, en calzones, con el aire acondicionado prendido, la tele en mute y de fondo sonaba 'libre soy, libre soy'. El flaco no puede creer de lo que se liberó", disparó la actriz que, además de tener una encendida imaginación, aclaró que en particular, no tiene ningún tipo de problema con Luciana. ¡Se re nota!

