Angie Balbiani, amiga de Pampita, opinó sobre el varón que esperan La China Suárez y Vicuña

China Suárez y Benjamín Vicuña aún no confirmaron públicamente que la actriz se encuentra embarazada del segundo hijo de ambos, ya son padres de Magnolia de 2 años.

Actualmente se encuentran en Chile visitando a la familia del actor y, lo que llama la atención de todas las publicaciones que hacen, es que siempre la actriz está tapando su abdomen.

El noviembre se habían separado luego de 4 años juntos, en aquel entonces cada uno había tomando rumbos distintos: la China se fue de vacaciones con sus pequeñas a Miami, Magnolia y Rufina, la niña de 6 años que tiene con Nicolás Cabré. En ese entonces, Vicuña estaba rodando una serie en Chile.

Al regresar a Buenos Aires, se volvieron a encontrar y le dieron una nueva oportunidad al amor. Desde entonces se muestran inseparables, hasta se cruzaron amorosos saludos el día de San Valentín.

Pero, si bien muchos ya lo dan por confirmado, lo único que falta es que Eugenia diga que está esperando a su tercer hijo. Muchos se animan a decir que sí y que está esperando llegar a los 3 meses de gestación para contarlo.

En el ciclo de Ángel de Brito, LAM, El Trece, fueron por más y anunciaron que la actriz está esperando un varón que la noticia es reciente ya que la ecografía fue hecha esta semana.

Será el cuarto niño para Vicuña que ya es padre de Benicio, Beltrán y Bautista de su relación con Pampita.

En "Incorrectas", el programa que conduce Moria Casán por la pantalla de América y que produce Jotax, la animadora le preguntó a la vayaina Angie Balbiani (amiga de Pampita) que opine sobre el embarazo y sobre la falta de comunicación con la madre de sus anteriores hijos.

"Me voy a pegar un poco al debate que plantea Sol (Pérez). Si yo tengo un hijo con mi ex marido, me parece que me tiene que avisar de manera telefónica para que yo pueda contener a mis hijos también. Si bien no tenemos un vínculo de pareja, está bueno yo saber para darle contención a mi hijo", expresó Angie en el panel de América.

