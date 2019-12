La "angelita" que contó su experiencia de ser madre a los 39 años

Karina Iavícoli contó cómo fue el proceso de convertirse en madre de Esmeralda a los 39. Hoy la niña ya tiene diez años.

"Fui una madre añosa. La maternidad nunca fue un proyecto para mí. Viajaba mucho y sentía que tener un chico era una gran responsabilidad", dijo la panelista de "Los Ángeles de mañana", El Trece, en charla con revista Pronto.

El proyecto de formar una familia surgió a raíz de su relación a distancia con su pareja Pablo, quien vivía en Italia.

"Llegó un momento en el que nos planteamos que si tuviéramos un hijo iba a estar bueno que creciera en la Argentina con sus abuelos. Al final, me casé embarazada, casi sin saberlo", relató Karina.

Y admitió que Jorge Ibáñez la alertó de que estaba embarazada, ya que ella aún no lo sabía.

"No te hagas el test, porque te va a salir positivo y no vas a disfrutar de la fiesta (le dijo el modisto). Le hice caso y la pasé bomba. Al día siguiente me compré el test y no lo podía creer. Teníamos todos listo para irnos de luna de miel y yo estaba de casi tres meses", recordó la panelista.

Y comentó sobre la niña que ya tiene 10 años: "Fue un shock, me costó entender bien de qué se trataba. Y cuando nació Esme no lloró, me miró y le dije: 'Bienvenida al mundo'. Fue shockeante empezar a construir una relación con alguien que va a ser una responsabilidad toda tu vida".