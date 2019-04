Ángela Torres sobre su época en "Simona" con Juan Darthés: "Es medio psicópata en todos los sentidos"

Ángela Torres habló su época laboral en la ficción "Simona", El Trece, con Juan Darthés. Fue en el programa "PH, Podemos Hablar", Telefe. habló su época laboral en la ficcióncon. Fue en el programa





"Es medio como psicópata en todos los sentidos. Dentro de lo que podía porque estaba destruido, él intentaba relacionarse de alguna manera para que lo banques o lo entiendas, no sé, era raro", comentó la actriz.





"Para ser Simona me prepararon durante tres años, Adrián se reunió mucho conmigo. Era un desafío bastante grande. Vi cosas malas y muy buenas, sabía cómo llevar las situaciones. Lo de Juan no me lo esperaba, no sabía lo de Calu", agregó.

Así fue el comienzo de Simona, por la pantalla de El Trece



"Yo estuve mucho en Patito Feo, iba al colegio en frente de donde grababan, y recuerdo que con Griselda (Siciliani) estaba mal. Entré con un concepto de su persona no tan errado al final de lo que fue". Y explicó:





"Él se manejó de forma rara. Era una persona que estaba siendo acusada de todos lados y en el ojo de la tormenta. No se hablaba del programa, se hablaba de eso, todos los canales. Un día paró a todo el equipo y los técnicos diciendo que él creía en Dios y que iba a haber Justicia. Toda una situación donde se terminó aplaudiendo, fue como border", recordó Torres.





"Yo no le creía y me sentía muy incómoda. Tenía muchas escenas solas con él y era un bajón. Estaba como destruido. Hoy no puedo ver escenas de Simona porque se me desvirtúa un poco", cerró Ángela.





