Ángela Torres habló de Juan Darthés: "Hasta me daba impresión tener que compartir ciertas escenas"

Ángela Torres recordó su experiencia laboral en “Simona”, El Trece, con Juan Darthés, quien había sido denunciado por abuso sexual por Thelma Fardin.

En charla con Catalina Dlugi por La Once Diez, la actriz dio detalles de la actitud de su colega en aquel entonces, cuando comenzaban a sonar con fuerza las acusaciones en su contra.

“Siempre estuve de acuerdo con Calu y a favor de ella. Se sabía en las grabaciones. Él daba por hecho que todos creíamos y confiábamos en él, y no era así, para nada. Supongo que, desde su ignorancia, se agarraba de eso para poder ir a trabajar”, indicó la cantante.

Y explicó cómo veía al actor de semblante ante las serias acusaciones: “Ya estaba destruido. Me acuerdo que lo miraba y decía ‘este hombre no está bien, no la está pasando bien’. Se le notaba y era bastante difícil trabajar con él porque tenía en mi cabeza un montón de cosas en las que pensaba, que no estaba para nada de acuerdo con él”.

Y remarcó: “A veces hasta me daba impresión tener que compartir ciertas escenas donde yo lo tenía que tratar con mucho amor, como si fuese un padre. Y en la intimidad y lo personal sentía que era todo un horror y no me gustaba tener que compartir ese espacio".

"Pero era todo bastante difícil de manejar. Por suerte teníamos un elenco de jóvenes que hacía todo un poco más fácil entre nosotros, y nos divertíamos”, cerró.

