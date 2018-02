Ángela Torres: "Con Juan Darthés me llevo bárbaro y tengo una relación divina"

El inminente comienzo de Simona, en El Trece no llegó sin polémicas. De la tira participa Juan Darthés, en medio de su pelea judicial con Calu Rivero, pero además surgieron picantes acusaciones contra Ángela Torres.

Según se dijo la semana pasada en un programa de América TV, desde Pol-Ka hay quejas porque la joven actriz llega siempre tarde.

"Hay falta de organización, de ajustar las alarmas para llegar temprano a las grabaciones. El detonante son las alarmas de los teléfonos, cuando hay un silencio, cuando el teléfono está apagado, hay un elenco esperando a la señorita A para grabar. Ángela Torres tiene que organizarse. Hay que ajustar, hay una tira con muchas protagonistas. Creo que es la adolescencia. Hay que dejar de salir un poquito, los amigos, y hay que concentrarse. La mente clara", contó el panelista Mariano Caprarola.

Lo cierto es que en diálogo con PrimiciasYa.com, Ángela negó rotundamente esa información: "Es todo mentira lo que se dijo, no tengo mucho para decir al respecto. Me llevo increíblemente con todos. Siempre llego a horario, a veces antes que la maquilladora. Cuando pasan esa cosas en las novelas la gente no se entera, pero cuando no pasan se inventa".

Sobre cómo se prepara para el debut de Simona, indicó: "Estoy muerta de miedo, preparándome para el estreno re contra cagada. No puedo decir la fecha, pero arranca muy pronto".

Por otro lado, habló de su compañero de tira Juan Darthés tras las acusaciones de acoso por parte de Calu Rivero: "No es mi tema, no voy a opinar sobre eso. Juan es mi compañero y es muy incómodo contestar algo así, me llevo bárbaro y tengo una relación divina. Trabajar con él es hermoso".

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino