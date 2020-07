Ángela Torres sobre el señalamiento del físico: "No se dan cuenta de las consecuencias y mambos que generan"

La hija de Gloria Carrá se mostró enojada con la tapa de Caras en la que se llama a la hija de Máxima Zorreguieta como "plus size" y aseguró que ella se volvió "inmune" a las críticas.

Ángela Torres se sumó a la ola de mujeres que se animan a hablar de cómo perciben sus cuerpos. Tras que Oriana Sabatini confesara que padeció durante 10 años transtornos alimenticios, muchas famosas comenzaron a replicar sus experiencias y calvarios personales.

Mientras crecía y con tanta exposición por su trabajo, Ángela fue víctima de señalamientos de todo tipo que alguna vez la afectaron, pero ya no. “Siempre fui parte de un mundo de adultos y, como niña que era, recibía información que metían en mi cabeza, tipo ´tenés que adelgazar para hacer esta tira el año que viene´. O en el ´Bailando´ se hablaba muchísimo de mi cuerpo, e incluso en la mesa de Mirtha Legrand hubo personas burlándose de mi cuerpo, así como en Twitter, donde me han dicho cosas horribles”, se sinceró.

Pero ahora, con 21 años, la actriz y cantante es una referente del feminismo y su lucha va en contra de todo eso y aseguró que dar pelea en ese momento la ha vuelto “inmune”.

“Es hora de que sepan que las mujeres tenemos convicciones, deseos, formas artísticas, muchas cosas antes que juventud o talle”, dijo a la revista Gente.

“Hoy siento que hay cosas que ya no pueden pasar, como lo que ocurrió con la hija de Máxima (Zorreguieta, Amalia de 16 años). Yo como mujer me siento muy incómoda ante esas cosas porque no se dan cuenta de las consecuencias y mambos que genera señalar su cuerpo”, dijo sobre el señalamiento de la revista Caras al cuerpo de la princesa de Holanda que causó enojo y polémica alrededor del mundo.

“Lo que duele es que crean que para poner a una mujer en la tapa de una revista hay que hablar de su cuerpo, cuando hay cosas tan interesantes para hablar de cada una de nosotras: tenemos convicciones, deseos, formas artísticas, muchas cosas antes que juventud o talle“, explicó.

“Tenemos que optimizar estas injusticias para que recibamos información de por qué están tan mal estos mensajes y que reaprendamos lo que haya que reaprender. Sobre todo para que dejemos de señalarnos y nos dejen de poner en ese lugar tan horrible y superficial”, agregó.

Su relación con Pedro “Pepo” Maurizi, con quién está hace cinco años, también es algo moderno: son una pareja abierta.

