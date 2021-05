Ángela Leiva reapareció tras la muerte de su papá por COVID: Qué le dijo antes de morir

Ángela Leiva reapareció en las últimas horas donde recordó cómo fueron los últimos minutos de vida de su padre al morir a causa del covid, tras haber librado una dura batalla contra un cáncer de pulmón durante todo el 2020, mientras se prepara para volver a la tv para participar de La Academia.

A través de un móvil con LAM, el programa de las mañanas de canal 13, la cantante se mostró en carne viva tras haber despedido a su padre hace tan sólo una semana, pero trata de ir para adelante explicó Leiva.

“Se complicó el cuadro porque estaba débil por la quimioterapia. Fue un guerrero. Se bancó la radioterapia y la quimio. Se las bancó como un señor. De repente aparece el Covid, que es lo primero que ataca son los pulmones. Y él había tenido un tumor en los pulmones, entonces estaba bastante débil. No pudo...”, relató Ángela Leiva.

“Luchó hasta el final. Estuvo 23 días en coma farmacológico, entubado. Mucha lucha. Se merecía algo mejor”, dijo la futura participante del programa de Marcelo Tinelli. Al tiempo que explicó que "ante la adversidad, siempre primero la risa y tratar de salir de ahí. Siempre fuimos así como familia. Soy una apasionada de lo que hago. Obvio que esto tiene muchos contrastes. Estoy viviendo un momento hermoso de mi carrera y de mi vida y se contrasta con esto tan doloroso de haber perdido a mi viejo…Unos días antes lo perdí a mi manager también", agregó tratando de mantener la alegría.

Y para dejar el mejor de los recuerdos de don Eduardo Leiva, dejó bien claro que su papá fue el gran impulsor de su carrera. "Nunca recibí un no de mi viejo. Era el que nos llevaba a todos arriba del auto con los instrumentos. Su auto que no era muy grande. Nunca fue de decirme lo que hacia mal. Pero me acompañaba cuando yo reconocía mis errores. Y me doraba la píldora cuando yo lo necesitaba”.