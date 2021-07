Ángela Leiva y el productor de "ShowMatch": la prueba del romance

En la noche del miércoles, Ángela Leiva fue vinculada en un romance con un productor de "ShowMatch" (El Trece).

En la pista de "La Academia", Marcelo Tinelli tomó la información que había circulado minutos antes de salir al aire, en la que dieron cuenta que la cantante está saliendo con alguien del equipo del programa.

Lourdes Sánchez la había mandando al frente en "La previa de La Academia", ella no lo negó categóricamente: pero Marcelo fue más allá, agarró el celular de Fran, el productor, y lo leyó al aire.

De esta manera, Tinelli confirmó que se están conociendo. Acto seguido, Marcelo llamó de nuevo al productor y le pidió a Ángela que le dedique un tema romántico.

“Le puedo cantar una canción… ¡Le he cantado a cada uno, cómo no le voy a cantar a Fran! Es muy buen compañero, aunque no lo conozco mucho”, dijo Ángela Leiva sobre Caivano, en un último esfuerzo por desligarse de la situación.

Finalmente, la artista entonó la versión en castellano de "Pero me acuerdo de ti" que popularizó Christina Aguilera hace más de 20 años con el detalle de que le tomó la mano mientras lo hacía. Semanas antes había confirmado que se había separado de su anterior pareja.

El sábado, Ángel de Brito publicó en Twitter una imagen de una salida de la cantante tropical con el productor, que confirma la relación: "Avanza el romance de Angela Leiva, anoche, en Belgrano, a los besos en la vereda", precisó el conductor de "LAM". A lo que el Chato Prada comentó: "Opa".