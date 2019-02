Ángela Leiva pasó por "Incorrectas" y mostró las amenazas de su ex

Ángela Leiva no quiso mencionar el nombre de su ex representante con el que estuvo en pareja por siete años. "No lo voy a nombrar por una cuestión legal", comenzó contando. Este lunes, en Incorrectas , la cantanteno quiso mencionar el nombre de su ex representante con el que estuvo en pareja por siete años., comenzó contando.

"Primero lo conocí como productor y después fue mi pareja. Todo era color de rosas", arrancó a contar Leiva.

"Ahora hace más de tres años que... quería separarme", continuó, para luego referirse a las trabas para poder cumplir ese cometido. "Tenía un trabajo psicológico que me hacía: "qué lástima porque sola no vas a llegar a ningún lado- me decía. Manejaba todo él", siguió, en referencia a su carrera como cantante.

"Le daba el 50% de mis ganancias. Como mujer ya no quería estar más con él. Al principio me enamoré por su protección. Pero cuando me separé no me dejaba tranquila. Él nunca entendió que se cumplió un ciclo", dijo. "Si yo decido no trabajar más con él, lo tiene que respetar. Llama, me acosa, amenaza", añadió.

"Yo ahora sigo trabajando, pero él impide que lo haga normalmente. Él me baja el 50% de las contrataciones. Para él yo soy un objeto. A él se le fue la gallinita de los huevos de oro. Violó la restricción perimetral", siguió.

Luego, habló de las infidelidades y aseguró que si bien nunca sorprendió a su ex en nada raro, cuando ella volvía de alguna gira, "veía cosas raras en casa".

Más tarde, se vieron algunos de los amenazantes mensajes de la ex pareja de Ángela quien a continuación relató un gravísimo incidente de otra de las ex del representante, quien se habría prendido fuego.

Mirá el video.

