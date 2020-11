Ángela Leiva elogió a Cachete Sierra por su participación en el "Cantando 2020": "Nos está sorprendiendo, es muy talentoso"

Ángela Leiva y Brian Lanzelotta se perfilan a ser serios candidatos a llegar a la final del "Cantando 2020", el reality que conducen Ángel de Brito y Laurita Fernández por la pantalla del Trece.

Y la pareja de artistas ya está visualizando quiénes pueden ser sus posibles contrincantes en esta carrera por llegar a la gran final, que será a principios de enero.

En un live de Instagram con Juan Pablo Godino para PrimiciasYa.com, Leiva señaló: "Tanto Brian como yo coincidíamos que nos veíamos en la final con Lizardo Ponce, pero ahora cambió todo con la salida de él".

Y luego sorprendió al elogiar a Agustín Sierra, con quien posiblemente se vean en la gran final: "No sé ahora quién puede llegar, hay mucho talento. Cachete nos está sorprendiendo, es muy talentoso. Tiene mucho carisma más allá de lo que cante. Esto es un show, un reality y todo puede pasar".

"Nosotros vamos por nuestro objetivo, no importa el resto. confiamos en nuestros fandom y creo que nos van a apoyar a full, de tantos votos creo que se va a colapsar internet (risas)", señaló Ángela Leiva con humor.

El cara a cara de Ángela Leiva y Karina la Princesita al comienzo de "Cantando 2020" fue de los más picantes ya que recordaron viejas peleas que tuvieron en el pasado.

Sin embargo, con el correr de las galas, la jurado y la participante fueron limando asperezas y hoy mantienen una buena relación, según señaló Leiva en un live de Instagram con Juan Pablo Godino para PrimiciasYa.com.

"Pasaron tantos años de una rivalidad, de un enfrentamiento o como quieran llamarlo, y hoy de mi parte, y de ella también, estamos entablando una relación...", comenzó diciendo la participante del reality que se emite por El Trece.

En esa misma línea, agregó: "No te puedo decir que vamos a ser mejores amigas, no lo sabemos ninguna de las dos. Pero está bueno tener una relación de colegas que sea mutua y copada, y que compartamos música tal vez un día, escenarios... Me parece que en el mundo que vivimos hoy, mas allá de la pandemia, con toda esta lucha de la violencia de género y los derechos de la mujer, es un buen mensaje la unión entre ambas".

"Obviamente que la gente puede tener distintas maneras de pensar sean hombres o mujeres, pero me parece que hoy las mujeres estamos en un momento de lucha y consiguiendo muchas cosas. Y está bueno que con simplemente una relación buena se den mensajes positivos al público. Nosotras somos dos artistas que tenemos muchos fans y somos influencia para esa gente, y está bueno que sea así", remarcó Angela.

Y mientras se prepara para su show por streaming, que realizará el sábado 5 de diciembre, Leiva se refirió también al éxito que consiguió en los últimos meses gracias al "Cantando".

“Lo estamos dando todo junto a Brian (Lanzelotta). Y queremos llegar a la final. Pero ya estar en el programa te da un nivel popular masivo. La gente que consume cumbia tal vez ya me conocía, pero este certamen te da mucha exposición, y yo sabía que este iba a ser un lugar en el que me iba a poder mostrar como artista desde todos los puntos de vista. Me encanta estar ahí, lo vivo con mucha felicidad”, señaló la cantante.

El 5 de diciembre a las 22, Ángela Leiva realizará su show vía streaming, "Mi vida en canciones", que se trasmitirá desde el teatro Astros, producido por DABOPE, y que la tiene muy entusiasmada. "Va a ser un show diferente en el que voy a contar mi historia, mis inicios, el comienzo de mi carrera y el disfrute de todos estos años sobre los escenarios. Todo será a través de mis canciones", anticipó.

