Ángela Leiva tras denunciar a su expareja: "Me vi en la obligación de hablar para ponerle un límite"

Ángela Leiva decidió acudir al programa de Moria Casán, "Incorrectas" (América TV), para hacer pública una terrible experiencia con Mariano Roberto Zelaya, su expareja y exmanager, de quien se separó en noviembre de 2017.





"No lo voy a nombrar por una cuestión legal", comenzó contando. "Primero lo conocí como productor y después fue mi pareja. Todo era color de rosas", detalló Leiva.





"Ahora hace más de tres años que... quería separarme", continuó, para luego referirse a las trabas para poder cumplir ese cometido. "Tenía un trabajo psicológico que me hacía: "qué lástima porque sola no vas a llegar a ningún lado- me decía. Manejaba todo él", siguió, en referencia a su carrera como cantante.





"Le daba el 50% de mis ganancias. Como mujer ya no quería estar más con él. Al principio me enamoré por su protección. Pero cuando me separé no me dejaba tranquila. Él nunca entendió que se cumplió un ciclo", dijo. "Si yo decido no trabajar más con él, lo tiene que respetar. Llama, me acosa, amenaza", añadió.

Tras la denuncia que hizo en el ciclo de la diva, Leiva habló con PrimiciasYa.com y señaló: "Por el momento no tuve novedades luego de aparecer en los medios... Pero venía cargando una mochila muy grande hace muchos meses ya, llena de angustia por no poder desarrollar mi carrera como quisiera, con mucho miedo por las amenazas y las cosas que venían sucediendo en mi entorno, que tienen que ver con él... Y encima el valor sentimental de todo esto, él fue mi pareja durante muchos años, jamás creí desconocerlo así, es un extraño para mí".





Luego, remarcó: "Me vi en la obligación de hablar para ponerle un límite". Por último, al ser consultada cómo se sintió al pasar por el programa de Moria, dijo: "Muy bien... Creo que Moria entendió que iba con la verdad y me supo dar el espacio para contarlo, agradecida con ella y con su producción".