Ángela Leiva contó que su papá se encuentra internado en coma farmacológico por coronavirus

Tras vencer el cáncer, el papá de Ángela Leiva se contagió de coronavirus y se encuentra internado luchando por su vida.

La cantante, que estuvo este miércoles en "Lo de Mariana" (El Trece), sorprendió a todos al contar la difícil situación que está viviendo ahora con su padre Eduardo Leiva.

"Ahora también la está peleando. Yo esto no lo conté. Mi papá cuando le dan la noticia de que venció el cáncer, le diagnostican covid", dijo Ángela. "Hoy lo tenemos ahí internado, entubado y en coma farmacológico. Está luchando", añadió la artista.

Luego, Ángela contó que su padre se enteró al otro día de festejar que se curó del cáncer, que tenía coronavirus. Que inmediatamente que comenzó a sentir los primeros síntomas, se hisopó y dio positivo.

Y a los dos días tuvo que ser internado. El cuadro se complicó y hace ya quince días que se encuentra en coma farmacológico. "Lo conté como un ejemplo de vida porque no es fácil luchar contra un cáncer. Mi mamá falleció de cáncer. Sé lo que es, y me gusta contar las cosas lindas también que me pasan. Y de repente me pasa esto con mi viejo, fue un baldazo de agua fría", indicó Leiva.

