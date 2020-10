Angela Leiva también está contagiada de coronavirus

Minutos después de que Brian Lanzelotta informara a través de sus redes sociales que dio positivo de coronavirus, Ángel de Brito comunicó que su compañera, Ángela Leiva, recibió el mismo resultado.

"Positivos @AngelaLeivaOk y @BLanzelottaOK", anunció el periodista en su cuenta de Twitter.

Y, al mismo tiempo, contó que en las próximos dos ritmos del "Cantando 2020", Rodrigo Tapari y Rocío Quiroz continuarán reemplazando a la pareja de Ángela y Brian, tal como lo hicieron este viernes.

Cabe destacar que en diálogo con PrimiciasYa.com, Brian contó cómo se encuentra: "Me hice el hisopado otra vez esta mañana y dio positivo. Me siento mal, me duele mucho el cuerpo y tengo fiebre... Me duele hasta la piel".

Con respecto a cómo están su mujer Mariana Cesar y su hija Roma, el ex "Gran Hermano" dijo: "Ellas están bien por suerte. Estamos aislados".

