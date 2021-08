Ángela Leiva aclaró por qué renunció a "La Academia 2021": "Es parte de..."

El fin de semana último, Ángela Leiva sorprendió al anunciar que dejaría La Academia 2021 de ShowMatch (El Trece).

De cara a la salsa de a tres, para la que sumó a Brian Lanzelotta, la cantante tropical dialogó con Marcelo Tinelli y aclaró el motivo por el cual deja el certamen.

“Ya estaba llorando desde antes de entrar. La pasé muy bien acá, de verdad no tengo palabras”, comenzó Ángela con lágrimas en los ojos, y el conductor le dijo: “Te admiramos como artista, como persona, y te queremos mucho”.

“Gracias, de verdad. Se me complicaba mucho y es una decisión muy difícil, aunque no parezca. Es como si tirara todo por la borda, pero no es así. A veces hay que tomar decisiones en la vida, es parte de mi crecimiento personal”, indicó Leiva, y señaló: “Estuve muchos años de mi vida sin tomar decisiones y la padecí”.

“Me gusta venir, disfrutar, y la verdad no estoy al 100% como mis compañeros. Eso me hace estar en desventaja. No quiero faltarles el respeto ni a ellos, ni a ustedes, ni a la producción”, sentenció Ángela Leiva.

“Estoy feliz de estar en este programa”, cerró antes de contar que, cuando Tinelli quiera, iría a cantar.

