Tyago Griffo y Ángel Sesarin viene desde hace unas semanas y todo estalló el martes a la madrugada cuando ambos se cruzaron en las inmediaciones del estudio de "ShowMatch". La pica entreviene desde hace unas semanas y todo estalló el martes a la madrugada cuando ambos se cruzaron en las inmediaciones del estudio de





Allí, aparentemente, hubo una discusión verbal entre ambos luego de un cruce casual en la vía pública y Sesarin lo terminó denunciando por amenazas.





tyago griffo2.jpg



"Tengo un amigo que vive cerca del estudio de Ideas. Me cruzo a Joel Ledesma y nos pusimos a hablar. Al rato sale Tyago con Rocío (Robles), lo saludo y le digo: cómo estás. Ahí me dice: tomátela de acá que no te quiero ni ver. Y me da una piña en la boca", explicó el denunciante en diálogo con este medio. , explicó el denunciante en diálogo con este medio.





"Le dije que la semana pasada nos habíamos visto y nos sacamos una foto. Me agarra la mejilla fuerte apretándome y diciéndome que me vaya que me iba a pegar. Me empezó a gritar que me vaya", agregó.





Y cerró: "Él empezó a gritar que me iba a matar si no me alejaba de él. Me quería a un metro de él. Se enojó por que yo subí el martes pasado una foto".